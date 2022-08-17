"سرقوا أكثر من 150 مليونا".. الاطاحة بعصابة سطو خطيرة في البصرة

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بجهد استخباري استثنائي وعمل متواصل عالي المستوى لرجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أثمر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تشكيل عصابي خطير يمتهن عمليات السطو المسلح على محال الصيرفة ومنافذ (الكي كارد) في محافظة البصرة".وأضافت، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن رجال الوكالة من إلقاء القبض على (4) عناصر ينتمون لهذه العصابة ، وبعد مقاطعة المعلومات تبين أن ثلاثة منهم أشقاء، وذلك خلال عملية خاطفة أدت إلى القاء القبض عليهم جميعاً وفق المادة (442) من قانون العقوبات العراقي".وتابع البيان: "ومن خلال التحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الثبوتية، اعترفوا بتنفيذهم عملية سطو مسلح على صريفة في منطقة جبيلة سرقوا خلالها مبلغ (50) مليون دينار بعدما قيدوا صاحب الصيرفة، إضافة إلى عملية أخرى سرقوا خلال أحد منافذ (الكي كارد) في منطقة الخمسة ميل، وقد سرقوا على إثر هذه العملية مبلغ (112) مليون دينار وسلاح نوع مسدس مرخص يعود لصاحب المنفذ".وبينت الوكالة، انه "بعد التعمق في التحقيق مع المتهمين ومطابقة اعترافاتهم مع المعلومات الاستخبارية التي توفرت لدى وكالة الاستخبارات، تبين أن هناك شريكاً خامساً لهم قتل أثناء تنفيذهم عملية سطو مسلح على منفذ (كي كارد) في شارع الجاهزة بقضاء الزبير، حيث اطلق صاحب المنفذ النار صوب المهاجمين، وهو ما تسبب بقتل العنصر الخامس متأثراً بإصابة تعرض لها في منطقة الرأس".