الإطاحة بقيادي بارز في "داعش" بكركوك - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي في قاطع داقوق وهو ما يسمى المسؤول عن الدعم اللوجستي ومسؤول الزكاة للعصابات الارهابية الملقب (ابو هاني)"، مبينة أن "الارهابي صادرة بحقة مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) ارهاب".وأشار البيان إلى، أن "العملية نفذت باشراف المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوة اقتحام تابعة لمكتب قيادة الشرطة في كركوك".