القبض على عدد من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت وبعد ورود معلومات عن وجود اجانب من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الاقامة اذ تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للارض، وجرى القاء القبض على ٣٠ مخالفا ضمن العاصمة بغداد".وواضافت انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الاقامه رقم ٧٦لسنه ٢٠١٧".