بعد إشتباك مسلح.. الاطاحة بتاجر مخدرات في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من شعبة شؤون مخدرات قضاء الهاشمية إستطاعت من خلال كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية جنوبي المحافظة، بالإشتراك مع مفارز الأمن الوطني إلقاء القبض على تاجر مخدرات متلبس بالجرم المشهود بعد إشتباك مسلح وبحوزته قرابة الـ(350) حبة مخدرة مع كمية من المخدرات تقدر بنحو (13 غرام) وامبولة تعاطي فضلاً عن سلاح مسدس" .وأضافت، أن "العملية إستندت الى معلومات استخبارية دقيقة ورصد لتحركات المتهم استمر لقرابة الأربع ساعات، ليتم توقيفه من قبل السيد قاضي التحقيق المختص وفق المادة (28 مخدرات) لإكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ".وتشهد محافظة بابل إجراءات أمنية مكثفة لمتابعة ملف المخدرات الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب عملاً بتوجيهات السيد وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة اللواء خالد تركي جهاد الشمري .