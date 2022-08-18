مقتل موظف في صحة كربلاء وسط المدينة

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل موظف في صحة كربلاء وسط المدينة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موظفاً في صحة كربلاء قتل بطلق ناري في الرأس في حي المعملجي وسط المدينة".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم معرفة اسباب الحادث حتى الان".