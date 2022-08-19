اعتقال أحد أقرباء "صدام حسين" في لبنان.. هل يتم تسليمه للعراق؟

وناشد سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق صدام حسين، "المنظمات العربية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبد الله ياسر السبعاوي المُعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان".*لدى الأمن العاموفي الإطار، أكدت وسائل إعلام، أن "حفيد ابن شقيق الرئيس العراقي السابق، موقوف فعلاً لدى جهاز الأمن العام (كونه غير لبناني) بانتظار صدور قرار من القضاء اللبناني إمّا بإطلاق سراحه أو تسليمه للسلطات العراقية".وبينت، أن "القضاء اللبناني أصدر قراراً بعد مدة من توقيفه بتركه مع بتّ مسألة إقامته في لبنان"، مؤكدة أن "الموقوف حائز على صفة لجوء سياسي من دولة أوروبية".