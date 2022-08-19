القبض على مطلوب للقضاء العراقي في إيطاليا - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مديرية الشرطة العربية والدولية انتربول / بغداد ومن خلال قسم استرداد المطلوبين، تمكنت من القبض على أحد المطلوبين للقضاء العراقي محكمة تحقيق دهوك المدعو (ل .ش .ش) وفق المادة 446 ق ع في دولة إيطاليا".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بالتنسيق والتعاون مع السلطات الأمنية هناك"، مشيرة إلى أنه "سيتم اكمال اجراءات استرداده اصولياً، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".