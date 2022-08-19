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الإطاحة بقيادات "قاطع الفاروق" لداعش في كركوك (فيديو)
أمن
2022-08-19 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
714 مشاهدة
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال قيادات من عصابات داعش الإرهابي في كركوك.
وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم اعتقال قيادات ما يسمى قاطع الفاروق التابع لعصابات داعش الإرهابي في محافظة كركوك".
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