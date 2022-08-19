تنفيذ عملية أمنية جنوب الموصل

السومرية نيوز – نينوى

نفذت قيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية أمنية بالاشتراك مع الجيش جنوب الموصل.



وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء 44 وفوج 60 ضمن قيادة عمليات نينوى الحشد وبمشاركة قطعات الجيش نفذت عملية أمنية واسعة لتعقب فلول المجاميع الإرهابية في صحراء الحضر جنوب الموصل".

وأضاف البيان أن "العملية شملت عمليات دهم وتفتيش عدد من المناطق والقرى في صحراء نينوى المحاذية لمحافظة صلاح الدين من أجل بسط السيطرة التامة على هذه المناطق ولمنع حدوث أي حالات تسلل للمحافظتين".