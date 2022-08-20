Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جفاف أنهار وبحيرات.. المناخ يفتك بجنوب "القارة العجوز"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الشرطة تستعرض تفاصيل مقتل عائلة في كربلاء وتكشف هوية الجاني

أمن

2022-08-20 | 12:54
Alsumaria Tv
الشرطة تستعرض تفاصيل مقتل عائلة في كربلاء وتكشف هوية الجاني
10,047 مشاهدة

استعرضت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم السبت، تفاصيل مقتل عائلة في قضاء الحسينية، فيما كشفت هوية الجاني.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استخبرنا ظهر اليوم السبت بوجود حادث قتل في قضاء الحسينية وعلى الفور وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ومعرفة أسباب الحادث بشكل كامل والوقوف على ملابسات الجريمة وتبين أن الحادث هو مقتل أم واولادها الثلاثة داخل دارهم".

وأضافت، أنه "بعد التحرك السريع وجمع المعلومات الكافية من قبل مفارز قسم مكافحة الإجرام تم التوصل الى القاتل وهو أحد أفراد العائلة وجرت عملية القتل بواسطة استخدام سلاح (نوع بندقية كلاشنكوف) وتم إلقاء القبض عليه وبعد مواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامه بقتل أفراد عائلته بسبب خلافات عائلية حول مبلغ مالي"، مبينة أن "المتهم من ارباب السوابق الجنائية وتمت إحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه وان الحادث هو حادث جنائي بحت وبفضل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية تم القبض على الجاني خلال فترة قياسية جدا".

وأكدت المديرية، أن "الوضع الأمني في كربلاء مسيطر عليه تماماً وما يحصل من بعض الجرائم ماهي الا حالات فردية تعود غالباً الى مشاكل يلجأ البعض لاستخدام العنف أو السلاح وتحصل الجريمة في وقتها وهي ليست جرائم منظمة أو معد لها من قبل عصابات أو ما شابه ذلك كما تروج لها بعض الصفحات والوهمية ، هذا ونوضح أن كربلاء أمنه ومستقرة والأجهزة الأمنية مستمرة بتوفير الأمن والأمان لجميع الزائرين والمواطنين ونجاح زيارة عاشوراء الأخيرة والزيارات المليونية الأخرى هي خير دليل على ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بمقتل 4 اشخاص من عائلة واحدة في محافظة كربلاء.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:40 | 2022-08-20 16:40
16:25 | 2022-08-20 16:25
16:10 | 2022-08-20 16:10
المزيد
اعلان
قريبًا جدًا
قريبًا جدًا
بعيدًا جدًا
بعيدًا جدًا
لا أظن
لا أظن
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.