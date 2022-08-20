الشرطة تستعرض تفاصيل مقتل عائلة في كربلاء وتكشف هوية الجاني

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استخبرنا ظهر اليوم السبت بوجود حادث قتل في قضاء الحسينية وعلى الفور وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ومعرفة أسباب الحادث بشكل كامل والوقوف على ملابسات الجريمة وتبين أن الحادث هو مقتل أم واولادها الثلاثة داخل دارهم".وأضافت، أنه "بعد التحرك السريع وجمع المعلومات الكافية من قبل مفارز قسم مكافحة الإجرام تم التوصل الى القاتل وهو أحد أفراد العائلة وجرت عملية القتل بواسطة استخدام سلاح (نوع بندقية كلاشنكوف) وتم إلقاء القبض عليه وبعد مواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامه بقتل أفراد عائلته بسبب خلافات عائلية حول مبلغ مالي"، مبينة أن "المتهم من ارباب السوابق الجنائية وتمت إحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه وان الحادث هو حادث جنائي بحت وبفضل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية تم القبض على الجاني خلال فترة قياسية جدا".وأكدت المديرية، أن "الوضع الأمني في كربلاء مسيطر عليه تماماً وما يحصل من بعض الجرائم ماهي الا حالات فردية تعود غالباً الى مشاكل يلجأ البعض لاستخدام العنف أو السلاح وتحصل الجريمة في وقتها وهي ليست جرائم منظمة أو معد لها من قبل عصابات أو ما شابه ذلك كما تروج لها بعض الصفحات والوهمية ، هذا ونوضح أن كربلاء أمنه ومستقرة والأجهزة الأمنية مستمرة بتوفير الأمن والأمان لجميع الزائرين والمواطنين ونجاح زيارة عاشوراء الأخيرة والزيارات المليونية الأخرى هي خير دليل على ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بمقتل 4 اشخاص من عائلة واحدة في محافظة كربلاء.