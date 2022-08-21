بقضايا مختلفة.. القبض على 5 متهمين في البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، إن "مفارز سيطرة الشهيد المقدم نافع عبد الرضا تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة".واضافت، أن "سيطرة الشهيد الفريق الركن حسن كريم الغراوي (الجوابر) القت القبض على متهمين اثنين مطلوبان قضائيا بالسرقة"، لافتة الى "تمكن مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد الرائد يقضان عبد الجليل (المطار) من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".واشار البيان الى أن "مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) القت القبض على متهم بقضايا حيازة المواد المخدرة".