العراق يبدأ بالعمل المشترك لإنهاء ملف مخيم الهول

وقال بيان حكومي إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ترأس، اليوم الأحد، الجلسة التأسيسية لمجموعتي العمل العراقية والدولية، المعنية بتنفيذ الإطار الدولي لإعادة العراقيين من شمال شرق سوريا، وتفكيك مخيم الهول السوري".وافتتح الأعرجي بحسب البيان "أعمال الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية العمل على إنهاء التهديد الذي يسببه مخيم الهول، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا وباشرت بتنفيذه منذ أيار عام ٢٠٢١"، مقدما الشكر "للجانب الدولي، لاهتمامه بهذا الملف وتقديمه الدعم للحكومة العراقية".وتمخض عن الجلسة وفقاً للبيان "تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات (الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية)".