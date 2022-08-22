بينهم مُختص بـ"التجنيد".. الإطاحة بخمسة إرهابيين في محافظتين

وذكر رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات النوعية الدقيقة التي إستهدفت عناصر فاعلة في عصابات داعـش الإرهابيـة".وأضاف البيان، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عمليات في مُحافظتي بغداد - الأنبار اسفرت عن إلقاء القبض على (5) إرهابيين بينهم عُنصر مُختص بالتجنيد ونشر الفكر المُتطرف".