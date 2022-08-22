طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة أمريكية عند الحدود العراقية السورية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيّرة استهدفت قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي ضمن منطقة الـ55 كيلومتر".ويعد الهجوم على قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، هو الثاني من نوعه في أسبوع.وكان المرصد السوري قد رصد، في 15 آب، تعرض مناطق نفوذ قوات التحالف الدولي، لهجوم جوي، من قبل طيران مسير، حاول استهداف قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، دون أن يحقق الهجوم أهدافه وفقاً لبيان التحالف الدولي.