حريق كبير بمنزل متهالك يسفر عن 5 ضحايا في البصرة (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت نيران حادث حريق اندلع داخل منزل متهالك قديم مشيد من البلوك ومسقف بجذوع النخيل والواح الچينكو وتغليف البلاستيك في منطقة البصرة القديمة وسط محافظة البصرة".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني انتشلت خمس جثث من عائلة واحدة فارقت أرواحهم اجسادهم اختناقا بنواتج الحريق وهم نيام داخل المنزل ليتم نقلهم الى مستشفى البصرة التعليمي وفق الإجراءات القانونية مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادي الأمر".