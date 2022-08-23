تدمير وكر يضم "إرهابيين" في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن تدمير وكر يضم "إرهابيين" في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إن "عمليات نوعية ينفذها الشجعان في جهاز المخابرات الوطني، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة حيث زود هذا الجهاز المهني صقور الجو الأبطال بمعلومات مهمة عن وكر للإرهابيين بالقرب من وادي ابو موقانير ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة، في الحدود الإدارية لمحافظة الانبار".

وأضافت أنه "تم توجيه ضربتين جويتين دمرتا الوكر المستهدف واقبرت من بداخله"، مشيراً الى أن "قوة من الفرقة السابعة شرعت لتفتيش المكان المستهدف".