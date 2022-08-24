ضبط مرآب مخصص لتهريب المشتقات النفطية في الانبار

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتعاون استخباري وامني مثالي ما بين شعبة استخبارات الفرقة العاشرة ومديرية الامن الوطني في الانبار استهدفت ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة ومهربي المشتقات النفطية، ومن خلال تقاطع المعلومات المشتركة ما بين الطرفين والتي اكدت وجود مرآباً (كراج) مخصصاً لتهريب المشتقات النفطية في منطقة التأميم بالرمادي في الانبار".وأشارت إلى أنه "تم على اثرها قيام مفارز الاستخبارات العسكرية والامن الوطني وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة ٣٨ وفصيل استطلاع اللواء بتفتيش المكان وضبط بداخله شاحنة حوضية ( صهريج ) محملة باكثر من ٣٥ الف لتر من الوقود المعد للتهريب والقبض على سائقها"، مبينة أنه "تم ضبط عددا من خزانات الوقود ومكائن سحب وتحميل الوقود المسماة".