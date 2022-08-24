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مصرع ضابط مع سائقه على طريق واسط - ميسان
أمن
2022-08-24 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430281-637969585863608341.jpg
3,774 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع ضابط مع سائقه؛ بحادث سير على طريق واسط – ميسان.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة عقيد في فرقة الرد السريع لقي مصرعه مع سائقه نتيجة حادث سير اثناء عودته من الواجب على الطريق الرابط بين واسط وميسان".
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