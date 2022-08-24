مصرع ضابط مع سائقه على طريق واسط - ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع ضابط مع سائقه؛ بحادث سير على طريق واسط – ميسان.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة عقيد في فرقة الرد السريع لقي مصرعه مع سائقه نتيجة حادث سير اثناء عودته من الواجب على الطريق الرابط بين واسط وميسان".

