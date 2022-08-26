الخلية تعلن استهداف وكراً "مهماً" لداعش بضربتين جويتين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ضربات متواصلة وعمليات مهنية نوعية مشتركة بين القطعات الامنية لدك أوكار الإرهابيين والقصاص العادل منهم، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين جوية استهدف خلالهما بواسطة طائرات F_16 العراقية وكر مهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية بالقرب من وادي "ابو موقانير" شمالي منطقة جباب ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".وبينت، أن "هذه العملية جاءت بعد محاصرة قطعات من الفرقة السابعة ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، هذا الوكر"، لافتة إلى أنها "أسفرت عن تدمير الوكر المستهدف وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".