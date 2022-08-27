الأمن الوطني يفكك أحد أخطر شبكات تجارة المخدرات في بغداد (فيديو)

وقال الجهاز في مقطع فيديو أنه "بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود اثنين من المتاجرين بمادة الكرستال في أحد أحياء العاصمة بغداد تشكل فريق من عمليات الجهاز لمداهمة الدار واعتقال المتهمين بعد مقاطعة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية"، لافتاً الى أن "المتهمين حاولوا الفرار من القوة التنفيذية إلا أن سرعة الاجراءات احبطت هروبهم".وأشار الى أنه "تم العثور بحوزتهم على كمية قليلة من مادة الكرستال وأدوات تعاطي وقنبرة يدوية ومسدس"، مبيناً أنه "وخلال التحقيق اعترفا على أحد الناقلين لمادة الكرستال قادماً من محافظة ميسان وجرى التأكد من هوية الناقل والعجلة التي يستقلها وتمت مداهمته وإلقاء القبض عليه والذي اعترف أثناء التحقيق بمكان إخفاء مادة الكرستال والتي تبين أنها 4 كيلوغرامات".وأضاف أن "الناقل اعترف على اثنين من التجار الآخرين المنتظرين لاستلام جزء من المواد المخدرة، وتم نصب كمين محكم لهما وأسفر عن اعتقالهما وضبط كمية من الكرستال داخل الدراجة التي يستقلونها، إضافة الى أنهما كشفا معلومات عن أحد التجار الفرعيين اللذين يتعاملان معه، وباشرت القوة باستكمال الواجب والتوجه الى دار المتهم واعتقاله وفق مذكرة قبض".وبين أن "حصيلة المقبوض عليهم بلغت 6 متهمين ومصادرة 8 كيلوغرامات كرستال خلال يوم واحد، مشيراً الى أنه "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".