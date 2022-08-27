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سرقوا أغطية "منهولات".. اعتقال أب واربعة من أولاه في النجف
أمن
2022-08-27 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430580-637972000509488236.jpg
2,082 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال أب و 4 من أبنائه؛ بتهمة سرقة أغطية مياه المجاري في النجف.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قامت باعتقال أب وأربعة من أولاده لقيامهم بسرقة أغطية منهولات في حي السلام بالنجف".
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