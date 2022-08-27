سرقوا أغطية "منهولات".. اعتقال أب واربعة من أولاه في النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال أب و 4 من أبنائه؛ بتهمة سرقة أغطية مياه المجاري في النجف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قامت باعتقال أب وأربعة من أولاده لقيامهم بسرقة أغطية منهولات في حي السلام بالنجف".