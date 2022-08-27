الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للأجهزة الأمنية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحْث عدد من الملفات الأمنية المهمة".وأشاد "بجهود القوات المسلحة وهي تواصل عملياتها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتمكنها من قتل عدد من القيادات الإرهابية في عمليات نوعية، وتدمير العديد من أوكار الإرهاب".وشدّد القائد العام للقوات المسلحة على "ضرورة مضاعفة الجهد الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات، موجهاً الأجهزة الأمنية كافة بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يسهم في بسط الاستقرار، وتعزيز مقومات الأمن الاجتماعي بمختلف أشكاله".وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، وفق البيان، "الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات والتوصيات والتوجيهات، وقد وافق المجلس على تمديد عمل بعثة الفريق الأممي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي (يونيتاد)".