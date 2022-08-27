تدمير 3 أوكار لداعش وضبط نحو 50 عبوة في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بأشراف مباشر من قبل قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي الذي يقود عملية الارادة الصلبة بمرحلتها السادسة، أسفرت العملية عن تدمير (3) اوكار لتنظيم داعش الارهابي وضبط (46) عبوة ناسفة وقذائف وقنابر هاون وصواريخ واسلحة متعددة أخرى".وصباح اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.