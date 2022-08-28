بينها القبض على 1677 متهماً.. حصيلة أمنية خلال أسبوع

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/8/21 ولغاية 2022/8/27:ــ تنفيذ اوامر قبض 1677ـ القبض مطلقي العيارات النارية 11ـ احالة متهمين الى المحاكم 191ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 206ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 4ـ دعاوى حالات العنف الاسري 763ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 807ـ مضاهات طبعات الاصابع 60ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 733ـ عدد طالبي النجدة 2224ـ فض مشاجرات 1839ـ ضبط عجلات مطلوبة 85ـ تبرع بالدم 21ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 398ـ طبع لوحات السيارات 12483ـ اصدار اجازات السوق 17937ـ اصدار سنوية السيارات 2