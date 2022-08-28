بينها القبض على 1677 متهماً.. حصيلة أمنية خلال أسبوع

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/8/21 ولغاية 2022/8/27:ـ
ـ تنفيذ اوامر قبض 1677
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 11
ـ احالة متهمين الى المحاكم 191
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 206
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 4
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 763
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 807
ـ مضاهات طبعات الاصابع 60
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 733
ـ عدد طالبي النجدة 2224
ـ فض مشاجرات 1839
ـ ضبط عجلات مطلوبة 85
ـ تبرع بالدم 21
ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 398
ـ طبع لوحات السيارات 12483
ـ اصدار اجازات السوق 17937
ـ اصدار سنوية السيارات 2