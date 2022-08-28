الاطاحة بـ 6 متهمين وكميات كبيرة مهربة من "الكاز" في صلاح الدين

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة لكل ما يمس امن المواطن شرعت مفارزنا في سامراء بالقيام بحملة موسعة لمداهمة واعتقال اصحاب الجشع ومستغلي الازمات من ضعاف النفوس داخل مدينة سامراء".

واضاف، أنه "تم ضبط عدة مواقع وعجلات تستخدم في عمليات التهريب واحتكار المنتوجات النفطية تحتوي على كمية من مادة زيت الغاز تقدر بحوالي ١٨ الف لتر كانت معدة للتهريب واعتقال ٦ متهمين وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية".



وأتم البيان: "ويعاهدكم ابنائكم من جهاز الامن الوطني في سامراء ان يكونو سيوفًا بتارة على كل من تسول له نفسه بالمساس بقوت وامن المواطنين".

