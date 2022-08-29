الطيران العراقي يقصف أوكارا لداعش في الانبار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية، نيوز، "تتوالى الضربات الموجعة على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل والعاجل منهم، حيث تابعت مفارز الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة إحدى الأوكار عبارة عن كهف ونفق شمالي مدينة راوه، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة".وأضاف البيان، أن "هذه المفارز عملت بإعطاء معلومات استخبارية دقيقة للأبطال في طيران القوة الجوية الذين نفذوا ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 حولتا المكانين المستهدفين الى ركام بعد تدميرهما بالكامل".وأشار الى ان "قوة من الفرقة السابعة شرعت الى تفتيش المكان المستهدف"، مؤكدة ان "قطعاتنا الأمنية لها القدرة على الوصول إلى أوكار الإرهابيين أينما كانت وان هذه القطعات مستمرة بتنفيذ الخطة التي رسمتها قيادة العمليات المشتركة لانهاء تواجد العصابات الإرهابية".