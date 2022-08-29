بغداد.. قطاعات سرايا السلام تنتشر لدعم القوات الأمنية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتشار عناصر سرايا السلام لدعم القوات الأمنية في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عناصر تابعين لسرايا السلام انتشروا في العاصمة بغداد لدعم القوات الأمنية".

