تنويه هام من الإعلام الأمني بشأن "فيديو القناصين" - عاجل

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي اكدت فيه قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة او إعادة مقاطع فيديو او صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة ايهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً، نلاحظ ان هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها".وأضافت، أن " بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فديو يدعي من نشره ان هناك طائرات تقوم بعمليات انزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء".واوضحت : "نود ان ننوه الى ان هذا الفديو يعود إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق".ودعت الخلية، حسب البيان، الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".