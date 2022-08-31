احتراق "صهريج" ومصرع سائقه على طريق النجف كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع سائق وإصابة آخر إثر انقلاب صهريج على طريق النجف كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صهريج وقود احترق بعد انقلابه على مركبة أخرى على طريق النجف كربلاء".



وأضاف أن "الحادث تسبب بوفاة سائق السهريج وشخص آخر".



