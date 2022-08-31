توضيح رسمي حول تعرض محل مجوهرات لسطو في بغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
35
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
35
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موقف أمريكي جديد يخص إيران: لن نسمح بالنووي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
توضيح رسمي حول تعرض محل مجوهرات لسطو في بغداد
أمن
أصدرت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول تعرض محل مجوهرات في منطقة المنصور وسط بغداد، إلى سطو مسلح.
2022-08-31 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431004-637975570486949839.jpg
https://embed.kwikmotion.com/embed/BiMRGFVTCMXKpFIEI7DzA?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0
توضيح رسمي حول تعرض محل مجوهرات لسطو في بغداد
5,508 مشاهدة
أصدرت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول تعرض محل مجوهرات في منطقة المنصور وسط بغداد، إلى سطو مسلح.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات مدير نجدة بغداد ، اللواء صباح عبد الحسن الربيعي، بضرورة تجوال دوريات النجدة ضمن عموم العاصمة بغداد للحد من حالات السرقة والقبض على المطلوبين والمخالفين وحماية الممتلكات العامة والخاصة حيث اثمرت هذه التوجيهات والتوصيات والمتابعة المستمرة من قبله من القاء القبض من قبل دوريات نجدة اليرموك على أشخاص نفذوا عملية سطو مسلح على (مجوهرات ادم)".
وأضافت، أنها "استخبرت دوريات النجدة عن طريق السيطرة المركزية بوجود اعتداء ضمن منطقة المنصور من قبل أشخاص يحملون الات جارحة على محل لبيع المجوهرات وإصابة العاملين داخل المحل".
وبينت، أنه "على الفور تم توجه دوريات النجدة الى محل الحادث، وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة بعد مطاردتهم داخل الازقة والقبض عليهم"، مشيرة إلى أنه "تم نقل المصابين من قبل دوريات النجدة الى المستشفى لتلقي العلاج وتسليم الجناة الى مكتب مكافحة الاجرام اصوالياً".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المالكي يصدر بياناً من سبع نقاط - عاجل
سياسة
44.88%
08:20 | 2022-08-30
المالكي يصدر بياناً من سبع نقاط - عاجل
08:20 | 2022-08-30
توجيه هام من وزير الصدر للفصائل المسلحة في الخضراء - عاجل
سياسة
18.69%
06:58 | 2022-08-30
توجيه هام من وزير الصدر للفصائل المسلحة في الخضراء - عاجل
06:58 | 2022-08-30
"وزير الصدر" يوجه رسالة إلى "شيخ الإطار"
سياسة
18.53%
10:44 | 2022-08-31
"وزير الصدر" يوجه رسالة إلى "شيخ الإطار"
10:44 | 2022-08-31
استثناء هذه الفئة من حظر التجوال - عاجل
محليات
17.91%
04:30 | 2022-08-30
استثناء هذه الفئة من حظر التجوال - عاجل
04:30 | 2022-08-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
ناس وناس
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
Morning Live
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
Morning Live
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
Celebrity
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
Celebrity
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
بالمختزل
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
بالمختزل
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
رحال
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
رحال
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
اسرار الفلك
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
اسرار الفلك
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
مع محسّد
مدافع التخيلات! تُعسكر غريزة الانقلابات!! - حلقة ٨٥ | الموسم 2
15:00 | 2022-08-26
مع محسّد
مدافع التخيلات! تُعسكر غريزة الانقلابات!! - حلقة ٨٥ | الموسم 2
15:00 | 2022-08-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
ناس وناس
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
Morning Live
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
Morning Live
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
Celebrity
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
Celebrity
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
بالمختزل
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
بالمختزل
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
لقطات
عراقية الى كوكب القمر | Morning Live
05:00 | 2022-08-28
لقطات
عراقية الى كوكب القمر | Morning Live
05:00 | 2022-08-28
رحال
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
رحال
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
اسرار الفلك
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
اسرار الفلك
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل يُنهي حل البرلمان الأزمة السياسية في العراق؟
محتمل
محتمل
مستبعد
مستبعد
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.