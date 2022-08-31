بالصور.. انتشال سبع جثث وسط الموصل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن انتشال سبع جثث من تحت ركام منزل وسط الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديرية دفاع مدني محافظة نينوى تنتشل (7) جثث عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية كانت تحت ركام احد المنازل في منطقة الميدان وسوق النجارين بمدينة الموصل القديمة".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وحسب الإجراءات القانونية بحضور الفوج الرابع شرطة نينوى".