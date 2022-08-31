سقوط طائرة مسيرة جنوبي صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، بسقوط طائرة مسيرة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت على منزل في ناحية يثرب التابعة الى قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين"، مشيراً الى “حدوث إصابات”.



وأضاف المصدر أن "سبب سقوطها اثر خلل فني عند الهبوط"، مشيراً الى أن "الطائرة عراقية تابعة لقاعدة بلد الجوية".