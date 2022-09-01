وكالة الاستخبارات تنفذ سلسلة عمليات في ديالى وتكشف أبرز نتائجها

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الوكالة بالاشتراك مع فرقة الرد السريع، شرعت بعملية بحث وتفتيش في ناحية أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى، لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب".وأضافت، أنه "وفي سلسلة عمليات متفرقة شهدتها مناطق الناحية، تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط 8 أوكار للإرهابيين و5 صواريخ و3 قنابل هجومية و23 بندقية ومسدس، فضلاً عن كميات من مادة C4 والبارود وهواتف نقالة وعتاد مختلف الأنواع".وأشارت الوكالة، إلى أنه "تمت معالجة الأوكار من قبل فرقنا المتخصصة، ونقل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".