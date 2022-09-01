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الإطاحة بقيادي داعشي و3 إرهابيين في بغداد والانبار وعملية امنية في الموصل
أمن
2022-09-01 | 03:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431047-637976152040481359.jpg
المصدر:
السومرية نيوز
199 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بمسؤول مفرزة لعصابات داعش الارهابية جنوب بغداد وانطلاق عملية أمنية غرب مدينة الموصل، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني عن القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة الأنبار.
وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت بعدها مفارز المديرية العامة للمعلومات/ مديرية بغداد من تتبع ومراقبة واعتقال المدعو (أ. ك. ن) في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد".
واضاف ان "المتهم أعلاه عمل مع التنظيمات الإرهابية بأكثر من قاطع ومنها معارك ضد القوات الأمنية في قضاء القائم ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة رواتب التنظيم"، مبينا انه "تم استكمال الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".
وفي بيان اخر، قالت الهيئة ان "قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش غرب مدينة الموصل".
وأضاف البيان، أن "العملية تهدف ملاحقة فلول داعش وتأمين قرى وتلال غرب الموصل"، مشيراً الى أن "العملية شارك فيها اللواءان (53 و33 وأقسام قيادة العمليات الساندة الاستخبارات والاتصالات والإعلام والأمن ومديرية الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والإعلام للحشد الشعبي والفرقة الخامسة عشر بالجيش العراقي وقيادة غرب نينوى)".
فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة الأنبار.
وذكرت الخلية في بيان، "بعمليات نوعية واستباقية ومعلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية وعبر مفاصلها المتمثلة بشعبتي استخبارات الفرقتين السابعة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الفرق اعلاه والتابعة لقيادة القوات البرية، اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بكمائن نصبت لهم في سيطرة الفلاحات بجزيرة الصقلاوية بالانبار".
وأضافت أن "الارهابيين هم من المدرجين ضمن قاعدة البيانات لكونهم مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب"، لافتة الى أنه "جرى تسليمهم لجهة الطلب اصوليا".
وتابعت أن "القوة تمكنت من الوصول الى نفقين أحدهما بطول 450 مترا في منطقة (T1 تي وان) والثاني بطول 500 متر في منطقة الجزيرة بالأنبار تستخدم كملاذات آمنة واستراحة للمجاميع الارهابية"، مشيرة الى أن "النفقين ضبط بداخلهما على 91 حشوة دافعة، 40 صمام هاون، 22 قنبرة هاون، 17 صاروخ مختلف، 5 مساطر تفجير، 2 زورق مطاطي، 3 براميل كبيرة للمياه، بالإضافة الى كميات كبيرة من المواد الغذائية والافرشة واواني الطبخ وادوات للحفر".
ولفتت الى أن "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات قامت بعدها بتفجير والمواد والانفاق موقعيا".
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