بعدة طعنات.. مقتل امرأة داخل منزلها وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "امرأة قتلت داخل منزلها ضمن منطقة الكرادة بأسلوب الطعن بالسلاح الابيض بانحاء متفرقة من الجسم".واضاف انه "تم التبليغ من قبل رجل توجه الى دار طليقته ولاحظها مصابة ومفارقة الحياة".واشار المصدر الى انه "تم توجيه ضابط الاستخبارات والتحفظ على طليقها لحين اكمال التحقيقات".