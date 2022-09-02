القبض على 10 متهمين بـ"جريمة الابتزاز" في ذي قار ونينوى

وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً للمعلومات الاستخبارية التي أكدت وجود شخص يُدير عمليات منظمة لابتزاز المسؤولين والمواطنين الأبرياء في محافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل خاص لتتبع هذا المتهم ومراقبة جميع تحركاته، ليتم ووفقاً للموافقات القضائية القاء القبض عليه بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ (15) مليون دينار عراقي من أحد ضحاياه".وأضاف، أن "مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على تسعة متهمين قاموا بابتزاز مواطنين أبرياء للحصول على الأموال مقابل عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالضحايا".وأشار البيان الى ان "المتهمين تم إحالتهم جميعاً للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".