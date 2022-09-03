اجتماع أمني موسع يخص الزيارة الاربعينية (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية ونائب العمليات المشتركة ترأسا اجتماعاً امنياً موسعاً في مقر العمليات المشتركة حول تامين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".وأضاف: "وتم مناقشة الخطط المرسومة لتامين احتياجات الزيارة الاربعينية".وأشار المصدر الى ان "الاجتماع ضم معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والقادة الامنيين".