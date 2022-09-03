خلال سطو مسلح.. إصابة صاحب صيرفة برصاص في كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة صاحب صيرفة برصاص في منطقة الصدر، خلال سطو مسلح في كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاحب صيرفة أصيب برصاص في صدره خلال سطو مسلح في منطقة حي العامل غرب محافظة كربلاء".



وأشار إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار".

