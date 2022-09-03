بحوزته عبوة ناسفة.. القبض على متهم بالإرهاب في بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد. ‏

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة المطلوبين من الإرهابيين ‏والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ، تمكّنت قوة من اللواء الثاني الفرقة ‏الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات ‏الاتحادية ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الكمالية، ‏وضبط بحوزته عبوة محلية الصنع ". ‏

‏واضافت انه "تم إحالته مع المضبوطات اصولياً إلى جهة الطلب".