قتل إرهابي ومحاصرة آخرين في اليوم الثاني من "الذئب الخاطف"

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحشد الشعبي والجيش، يواصلان لليوم الثاني على التوالي عملية “الذئب الخاطف” حيث تم قتل داعشي ومحاصرة إثنين آخرين داخل نفق كبير من قبل اللواء 88 في الحشد الشعبي والفوج التكتيكي لصلاح الدين"، مبينة ان "العملية تهدف للقضاء على فلول داعش الإرهابي وتجفيف منابع الإرهاب".يذكر ان اللواء 88 بالحشد الشعبي والجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية دمروا سبع مضافات بعملية “الذئب الخاطف” في جبال حمرين يوم أمس كان يستخدمها إرهابيي داعش للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.