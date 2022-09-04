بينهم أجنبي الجنسية.. الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في واسط - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهود استخبارية متميزة وبعد استحصال الموافقات القضائية، نجحت مفارز الأمن الوطني في واسط في نصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة بشبكة مخدرات مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم أجنبي الجنسية متلبسين بالجرم المشهود، إذ ضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال المخدرة بلغت (13) كيلو غرام".وأضاف البيان، أن "المتهمين دونت أقوالهم وإحالتهم أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".