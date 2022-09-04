ضمن "الإرادة الصلبة".. قتل 3 إرهابيين وتدمير وكرين في كركوك

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن " قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها السادسة تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل ٣ إرهابيين والعثور على ٤ عبوات ناسفة و٣ مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية وكامرة تصوير و٣ بنادق أحدها مدمرة".وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".