في ظروف غامضة.. العثور على عائلة مقتولة داخل منزلهم في تكريت

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية عثرت على عائلة مكونة من اربعة اشخاص "3 نساء ورجل " مقتولين داخل منزلهم في منطقة الاربعين بمدينة تكريت".واضاف انه تم معرفة الجريمة بعد ٣ أو ٤ ايام مرت على مقتلهم داخل منزلهم "، موضحا ان العائله من ديالى، وان احد ابنائهم في المانيا يتصل بهم منذ ايام دون استجابة الى ان ابلغ الشرطة و وجدوهم مقتولين ".واشار المصدر الى انه "تم العثور عليهم داخل منزلهم واكتشاف الجريمة بعد وصول تبليغ بوجود رائحة جثث متفسخة داخل المنزل".