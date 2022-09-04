ابو رغيف: تدمير اكبر ثلاث مضافات لـ "داعش" في صلاح الدين

وقال ابو رغيف في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، ان "جهاز المخابرات الوطني بمتابعة عالية الدقة وباسناد طيران الجيش والقطعات الماسكة واشراف قيادة العمليات المشتركة، دمرت ثلاث اكبر مضافات بسلسلة جبال حمرين بصلاح الدين".واضاف ان "الاوكار تضم 8 غرف حصينة تحت الارض وقتل امير قاطع الفاروق المسؤول عن ذبح اهلنا بالعلم وتدمر اعلام عام الولاية وتكبح جماح عمليات ارهابية مرتقبة".