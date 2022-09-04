ابطال تفجير محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جسم غريب عبارة عن قنبرة هاون خارجة من عنده اسلاك موضوع قرب احد محلات بيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكرادة ساحة عقبة وسط بغداد".واضاف انه "تم توجيه صقر بغداد لمكافحة المتفجرات والذي قام برفع القنبره دون حادث يذكر".