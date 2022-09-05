إصابة عنصرين من منتسبي الجيش بعبوة ناسفة في ديالى - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن عبوة ناسفة استهدفت الجيش العراقي خلال عمليات الإرادة الصلبة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت الجيش خلال عمليات الارادة الصلبة والتفتيش ضمن محافظة ديالى".



وأضاف أن "العبوة اسفرت عن إصابة عنصرين من الجيش العراقي".

