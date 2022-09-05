شرطة ميسان تكشف ملابسات اغتيال ضابط في الأمن الوطني

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتاريخ اليوم الإثنين 5-9-2022، تعرض ضابط برتبة عميد مع مواطنين إثنين يسكنون جميعهم العاصمة بغداد الى حادث جنائي، أثناء سلوكهم طريق (عمارة-بصرة) يستقلون عجلة نوع (بيك اب)، وذلك بعد تعرض العجلة لإطلاق نار مباشر من اشخاص مجهولين، مما ادى الى مقتل الضابط المنسوب الى جهاز الامن الوطني في بغداد مع مقتل مواطن واصابة الشخص الثالث بجروح".واضاف البيان، انه "فور وقوع الحادثة وجه قائد شرطة ميسان اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) بتشكيل فريق عمل مختص والتوجه فوراً لموقع الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحفظ على الشخص المصاب لغرض التحقيق والتعمق بالتفاصيل والكشف على العجلة التي يستقلونها".وبينت المديرية، أن "المعلومات الاولية اشارت الى وقوع الحادث بسبب الحصول على الأموال، حيث كان المجني عليه (العميد) ينوي شراء عجلة من محافظة البصرة، ويحمل مبلغاً من المال أثناء سفره، والذي عُثر عليه داخل العجلة، وكما ورد في إفادة الشخص المصاب".وأتم البيان، أن "أجهزة الأمن المختصة وبإشراف قائد شرطة ميسان تواصل العمل واجراء التحري والتحقيق لكشف ملابسات الجريمة، وسنوافيكم باخر المستجدات".