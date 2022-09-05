الأمن الوطني ينتقد طريقة اعتقال أحد مسؤوليه في ميسان

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "دأب على الثبات والشجاعة في أداء مهامه لحفظ أمن الوطن وسلامة مواطنيه، ولقد كان لصولات الجهاز وعملياته النوعية في مقارعة الإرهاب ومواجهة رؤوس الجريمة المنظمة والفساد الدور المشهود في إرساء ركائز الاستقرار الأمني الذي شهدته محافظات عراقنا الأبي مؤخراً".وأضاف، أنه "كانت جهود الجهاز حازمة في إحالة المخالفين من منتسبيه إلى التحقيق والقضاء المختص بطريقة مهنية منصفة، وبغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم".ولفت الجهاز، إلى أن "ما تم نشره وتداوله مؤخراً في منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي من تصرف فردي لا يمثل في حال ثبوته إلا من تورط به. ومع أنَّ هذا التصرف لا يمثل نهج الجهاز ولا يعكس مستوى الإيثار والتضحية لدى ضباطه ومنتسبيه، مؤكداً وجود مخالفات واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونشر العملية بصورة أسهمت في الإساءة لسمعة جهازنا وجهوده وانجازاته".وتابع، أنه "في ضوء توجيهات المراجع الأمنية العليا وتأكيدها على التزام التعاون الوثيق مع السلطات القضائية لمكافحة الجريمة وإحالة المتهمين ووفقاً للسياقات المعتمدة حرصاً على تطبيق وسيادة القانون"، معرباً عن "شكره وتقديره لمساندة القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن تثمينه إنصاف ووعي شرائح المجتمع كافة وفي مقدمتهم الإعلاميين والمدونين".وأهاب الجهاز "بالمؤسسات الإعلامية توخي المهنية وعدم الترويج لكل ما من شأنه الإساءة للأجهزة الأمنية وسمعتها وتاريخها الناصع"، مجدداً العهد أمام الشعب العراقي في المضي بكل بسالة واقتدار في أداء رسالته الوطنية ومهامه المشرفة في خدمة العراق وسيادته وشعبه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ في ميسان، تمكنت من خلالها الإيقاع مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان متلبساً بالجرم المشهود.