الاستخبارات تطيح بقاتل موظفة في بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهم بجريمة قتل موظفة تعمل في أحد المصارف في بغداد".وأشارت إلى أنه "جاءت عملية إلقاء القبض على المتهم خلال ساعات من ارتكابه الجريمة، وذلك بعد جمع الأدلة"، مبينة أن "الوكالة ستقوم بعرض اعترافات هذا المتهم لاحقاً".