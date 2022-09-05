العثور على جثتين مجهولتين شمالي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه تم "العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بين الاشجار ضمن ساحة الدلال في منطقة الاعظمية"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها اثار كدمات وبقع دم".وأشار إلى "العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية أسفل جسر الأئمة دون اثار شدة خارجية حسب إخبار خبير الادلة الجنائية"، مضيفاً أن "سبب الوفاة سيتضح بعد صدور تقرير الطب العدلي".